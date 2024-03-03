Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Trabzonspor'da moraller tam yerine gelmişken Paul Onuachu'nun sakatlığı keyifleri kaçırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bundan sonraki maçlarda yeni sistemini belirledi. İşte Avcı'nın 11'i...

Bordo-mavili takımın gol yollarındaki en önemli kozu olan tecrübeli futbolcunun Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarını kaçırması bekleniyor. Milliyet'in haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın söz konusu maçlarda, Afrika Uluslar Kupası zamanındaki gibi yine Enis Destan olacak. 21 yaşındaki forvet Onuachu'nun milli takımına gittiği dönemde Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er gol ile 1'er asistle oynamış, verilen şansı iyi değerlendirmişti.

Abdullah Avcı'nın ikinci tercihi ise maçın gidişatına göre Umut Bozok olacak. Hull City'ye giden Abdülkadir Ömür ile aynı dönemde yönetim kararıyla kadro dışı kalan ancak özür dilesi üzerine affedilen tecrübeli forvetin idmanlarda çok çalıştığı ve eski günlerine geri dönmek istediği öğrenildi. Onuachu'nun yokluğunda karşılaşmaların gidişatına göre Umut da şans bulacak.

FIRTINA'DA İZİN BİTTİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük aradan sonra devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetiminde yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından şut ve pas çalışması yapan bordo-mavili futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı maç oynadı.