Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan - Meunier, Denswil, Fernandez, Eren - Berat, Mendy, Bardhi - Visca, Trezeguet - Enis
Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil, Cemali, Görmek, Matondo, Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil
TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.