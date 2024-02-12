Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Eksiğimiz oldu ama...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı zorlu mücadelenin ardında açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Son haftalardaki en domine, doğru oyunumuzu oynadık. Belki 4 maç üst üste kaybettik ama bence 3'ünü kaybetmeyebilirdik. Afrika Kupası, sakatlıklar, transferler derken çok eksiğimiz oldu ama hiç şikayetimiz olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık.

Trabzonspor, inatçıdır. İnadıyla oynar ve vazgeçmez. Son zamanlardaki en domine oyunumuzu oynadık. Oyunun her şeyini denedik.

Erce Kardeşler çok iyi bir performans sergiledi.

Afrika Kupası, sakatlıklar, transferler derken çok eksiğimiz oldu ama hiç şikayetimiz olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık.