Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum, asrın felaketi olalı 1 seneyi geçti. İnsanlar hakkın rahmetine kavuştu. Çok kötü bir gündü ama Hatay şehri ve Hatayspor çok iyi toparlandı. Çok üzücü olaylar yaşandı. Herkes zor şeyler yaşadı. Onlara tekrar geçmiş olsun demek istiyorum."

"Maçın başından sonuna kadar maçı domine ettik. Çalıştıklarımızın hepsini sahada gördüm. Oynanan oyundan zevk aldım. Hocalarımızı ve arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hatayspor'a da başarılar diliyorum bundan sonra. 4 maçtır kaybediyorduk, kötü bir gidişatımız vardı. Kupa maçı çok zordu. Hocamız her zaman geçiş dönemi sıkıntılar olabilir diyor. Bizim adımıza sıkıntılı bir geçiş dönemi oldu. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Bugün çok iyi oynadık. Hocamızın yaptığı analizlerin hepsini sahada uyguladık."

"Meunier de geldi, kariyerli bir futbolcu. Kupada ve bu maçta bize yardım etti. İnşallah Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyacağız."