Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında bugün Papara Park'ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Antalyaspor beraberliği başlayan, ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa ile son vermek istiyor. Fırtına 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı. Bordo-mavili ekip, ligde 3. sırada yer alıyor. Kasımpaşa son 4 maçında 3 yenilgi yaşadı.

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Ligde son 3 maçını kazanamayan ve son 2 karşılaşmayı kaybeden Trabzonspor, Kasımpaşa'yı devirip beyaz bir sayfa açmak istiyor. Bugün Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi takıma uyarılarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, "Kazanmak gibi kaybetmek de futbolda var. Ancak mücadele etmemenin bahanesi olamaz. Trabzonspor büyük kulüptür, reaksiyon verir. Herkesin bunun ciddiyetinde olmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

EV SAHİBİ 17-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Kasımpaşa bugüne kadar 37 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 17 kez Trabzonspor, 8 kez Kasımpaşa sahadan 3 puanla ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'da oynanan 18 karşılaşmada 9 kez Trabzonspor, 3 kez Kasımpaşa galip geldi. 6 karşılaşma da taraflar eşitliği bozamadı.

SON MAÇTA FARK ATMIŞLARDI: 5-1

İki takım en son 01.09.2023 tarihinde Trendyol Süper Lig karşılaşmasında İstanbul'da karşı karşıya gelirken Trabzonspor müsabakayı 5-1 kazandı. Bordo mavili takımın gollerini Enis Destan, Enis Bardhi (2), Benkovic ve Göktan Gürpüz kaydetmişti.

İŞTE TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Fountas, Enis

Kasımpaşa: Ali, Taylan, Ounes, Yasin, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Gomis, Fall, Oğulcan, Da Costa