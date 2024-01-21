Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet C., Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Kerem D., Torreira, Barış, Mertens, Kerem A., Zaha.
OKAN BURUK VE ABDULLAH AVCI 16. KEZ RAKİP
İki teknik direktör, bugüne kadar 11'i Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 2 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Abdullah Avcı da Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başındaydı. Buruk ile Avcı, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.