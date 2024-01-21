Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. 21. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet C., Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Kerem D., Torreira, Barış, Mertens, Kerem A., Zaha.

OKAN BURUK VE ABDULLAH AVCI 16. KEZ RAKİP

İki teknik direktör, bugüne kadar 11'i Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 15 kez karşılaştı. Bu maçlarda Abdullah Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 2 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Okan Buruk; Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Abdullah Avcı da Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başındaydı. Buruk ile Avcı, son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.