Dünya kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2023 yılındaki başarılara göre güncellediği dünya kulüpler sıralaması belli oldu. Listenin ilk 50 sırasında tek Türk takımı yer alırken; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralaması da açıklandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2024- 14:49