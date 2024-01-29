Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Ligin 23. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında sağ kanattan Visca'nın arka direğe ortasına Eren gelişine vurdu kaleci Ali Emre topu kornere çeldi.

19'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Bardhi'nin sol kenardan ceza alanına ortasına iyi uzanan Enis Destan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada hızlı çıkan konuk ekipte Faal'ın sol kanattan ortasına ceza alanı dışında Ben Quanes sert şutunda top üstten auta çıktı.

44'üncü dakikada Fountas'ın ceza alanından arka direğe ortasına Visca gelişine vururken yerden seken top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 öne kapattı.

47'nci dakikada konuk ekip, beraberliği sağladı. Hajradinovic'in yerden pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Aytaç'ın şutunda, meşin yuvarlak Uğurcan'ın sağından filelere gitti: 1-1.

56'ncı dakikada hızlı gelişen konuk ekip atağında Faal'ın ceza alanına yerden pasında, top kayarak müdahale etmek isteyen Eren'in eline çarptı. VAR incelemesi sonucu hakem penaltı kararı verdi.

58'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışında top, ağlarla buluştu: 1-2.

61'inci dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Ali Emre kornere çeldi.

66'ncı dakikada konuk ekibinin kaptırdığı topla buluşan Enis ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ali Emre parmaklarının ucuyla dokunduğu topu kornere çeldi.

75'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes sol kanattan ortasına Da Costa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

90+1'inci dakikada bordo-mavililer farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin sert şutunda kaleciden dönen topa altıpas içinde Poyraz ayak koydu, top ağlarla buluştu: 2-3.

90+4'üncü dakikada Bardhi'nin sol kenardan ortasına ceza alanında topla arka direkte buluşan Visca'nın sert şutu yandan auta gitti.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK, DENSWIL DÖNDÜ

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor karşılaşmanın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hüseyin Türkmen'in yerine Mehmet Can Aydın'a, sakatlığı bulunan Benkovic'in yerine ise Fernandez'e görev verdi. Fernandez, bu değişiklikle bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu. Sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalan Denswil de yedek kulübesinde yer aldı.

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları süren Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic de bugünkü maçta forma giyemedi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa puanını 32'ye yükseltti.

Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.