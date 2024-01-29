Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Bu mücadele sonrasında bordo-mavililerde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında bordo-mavililerde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Fernandez'in oyun süresi vardı. Mecburiyetten oyundan aldık. Oyun ilk yarıda 2-0, 3-0 olabilirdi.

Yediğimiz ilk golde top öncesinde dışarı çıkmış.

Sancılı bir dönemden geçiyoruz ve bu sonuçlar kırıcı. 3 haftadır mağlup olmak bizi çok üzdü.

Taraftarlarımızdan destek istiyorum.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısını açıklayamıyorum.

Beşiktaş maçına kadar Trezeguet'in dönmesini bekliyorum.

Transfer için biraz zor olacak gibi duruyor.