Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.
Bu mücadele sonrasında bordo-mavililerde Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Fernandez'in oyun süresi vardı. Mecburiyetten oyundan aldık. Oyun ilk yarıda 2-0, 3-0 olabilirdi.
Yediğimiz ilk golde top öncesinde dışarı çıkmış.
Sancılı bir dönemden geçiyoruz ve bu sonuçlar kırıcı. 3 haftadır mağlup olmak bizi çok üzdü.
Taraftarlarımızdan destek istiyorum.
Kasımpaşa maçının ikinci yarısını açıklayamıyorum.
Beşiktaş maçına kadar Trezeguet'in dönmesini bekliyorum.
Transfer için biraz zor olacak gibi duruyor.