Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Fernandez, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Taylan Utku, Yasin, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Da Costa
TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.