Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Fernandez, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Taylan Utku, Yasin, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Da Costa

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı 28 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.