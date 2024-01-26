Şampiyonluk sezonunun ardından sportif ve mali açıdan zor günler geçiren Trabzonspor, duraklama dönemine girdi. Üst üste alınan Galatasaray ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri de moralleri bozdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, son iki sezondur adeta duraklama dönemine girdi. Sportif ve mali açıdan sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililer, Nisan 2022'den beri moral arıyor.

Yönetim, teknik heyet ve futbolcu sirkülasyonlarının yaşandığı Karadeniz ekibi, aradığı saha sonuçlarını bulamazken, zirvenin ise uzağında kaldı. İnişli-çıkışlı performans ve sonuçlar alan bordo-mavili ekip, istikrarı yakalayamadı.

LİDER İLE ARASINDAKİ PUAN FARKI 20'YE ÇIKTI

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. 38 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon da benzer tablo ile karşı kaşıya kaldı. Bu sezon ise 22 müsabakada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Trabzonspor, 37 puan topladı. Geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kalan Karadeniz ekibi, 57 puanla zirvede aynı puana sahip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 20 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

DOĞAN İLE AVCI GÖRÜŞME HALİNDE

Trabzonspor'un başarısı için yoğun mesai harcamasına rağmen arzuladığı sportif başarıları yakalayamayan Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Galatasaray ve Çaykur Rizespor mağlubiyetleri sonrası önemli kararlar alması bekleniyor. Kötü gidişatın nedenleri hakkında Abdullah Avcı'dan detaylı bilgi alacak olan Doğan, gidecek oyuncuların yanı sıra yapılması planlanan takviyelerle ilgili de radikal kararlar alacak.

TEPKİLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Geldiği günden bu yana camiadan ve taraftarlardan destek gören Teknik Direktör Abdullah Avcı, şampiyonluğun ardından bu sevgiyi perçinlemişti. Yaşadığı ayrılığın ardından kısa süre sonra tekrar bordo-mavili takımın başına dönen Avcı'nın, 5-1'lik Galatasaray ve 1-0'lık Çaykur Rizespor yenilgilerine ve sahada oynanan oyuna tepkiler gelmeye başladı.