Stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, Mendy'yi burada kullanmak zorunda kalmıştı. Denswil'in de sakatlığı sonrası savunmanın göbeğinde Baniya-Benkovic ikilisi görevlendirilirken, buraya lider özellikli isim alınması planlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devinin takip ettiği oyunculardan biri Willyan Rocha... CSKA Moskova forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Rus kulübüyle 1.5 yıllık kontratı var. Trabzonspor, bonservis talebine göre bu transferde harekete geçecek. 1.91 boyundaki Rocha bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi.