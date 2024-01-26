Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Tabii ki eleştiriler olacak. Özellikle Trabzonspor Kulübü başkanıysanız bundan daha doğal bir şey olamaz. Kabul etmek zorundayız. Bu mücadeleyi taraftarımızla vermek, Trabzonspor bir olmak, birlik olmak zorunda. Bunu sadece yönetimin tek başına başarması mümkün değil. Son maçta kadromuzda çok önemli eksikler vardı. Trabzonspor şu an ligde 3. sırada ve Avrupa hedefinden uzaklaşmış değil. Hiçbirimiz, ne hocamız ne ben ne yönetim sonuçları kabullenmiyor. Bunlar telafi edebileceğimiz kayıplar. Hocamız geldiğinde belirlediğimiz hedefinde dışında değiliz. Bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."

"Trabzonspor birlik olmak zorundadır. Klişe olarak söylemiyorum. Trabzonspor'un, Trabzonsporlu'nun kendinden başka dostu yok. Bu sadece Ertuğrul Doğan'ın problemi değil, 35-40 yılın problemleriyle uğraşıyoruz."

"Bir Trabzonsporlu olarak takımımı göz göre göre bu anlaşmaları yapmadan nasıl bir transfer hamlesinin içine girip sıkıntıya sokabilirdim. Ben böyle bir şeyin altına asla ve asla imza atmayacağım. Türk futbol tarihindeki en büyük stadyum sponsorluğunu yaptık. Bir sürü sponsorluk anlaşması yaptım. 130 milyon euro, bakın rakam az geliyor belki, Şubat 15 itibarıyla ödeyeceğimiz rakam 130 milyon euro olacak. 130 milyon euro'dan bahsediyorum 8 ayda. Bunun Türk futbolunda örneği yok. 100 milyon euro'su karşılıksız, Trabzonspor'a dönüşü olmayacak. 30 milyon euro'ya yakın yönetici desteği. Çok önemli gayrımenkul projeleri devam ediyor, imza aşamasına getirdiğimiz Kartal projesi var."

"Ben ekonomik anlaşmaları, projeleri yaptıktan sonra gerekli transferleri yapacağım."

ABDÜLKADİR ÖMÜR KONUSU

"Abdülkadir Ömür ayrılmak istediğini söyledi. Trabzonspor'un çıkarlarına uygun bir teklif getirirse ayrılacak. Şu an olan tekliflere Abdülkadir gitmek istemiyor. Dolayısıyla şu an konu ortada."

"Bu borçları, maaşları ödeyecek paraları bulmak zorundayız. Sahada ağırlığını koyabilecek, herkesin konuşacağı isimleri Trabzonspor'a katmak zorundayız. Çünkü bu show business. İşi en zor yönetimlerden biriyiz, çünkü hepsini yapmak zorundayız. Deplasmana gittiğimde aldığım para, yenersem kiraladığım uçağın parasını karşılamıyor. Biz geldiğimizde euro 19 liraydı, şu an 34 lirayı konuşuyoruz, belki yıl sonunda 40 lirayı konuşacağız. Allah göstermesin, kötü şeyleri konuşmak zorunda kalmayalım. Biz bu paraları içeri sokamasak, Trabzonspor'un borcu için hangi rakamları konuşuyoruz, düşünelim. 4 milyar TL borcun faizi 2 milyar. Her geçen gün kur baskısı. Trabzonspor kendini kollamak zorunda. Ahlanacak vahlanacak durum yok. Üst üste 2 mağlubiyet ister miyiz! İşimizden gücümüzden sağlığımızdan olduk. Sabah akşam bunun sıkıntısıyla yaşıyoruz. Durumun nereden kaynaklandığını biliyoruz. Bizler, hocamız, takım da rahatsız. Transferde görüştüğümüz oyuncuları alınca farklı bir hikaye konuşacağız. Benim maddi desteğe değil camiamın manevi desteğine ihtiyacım var. Bu şehrin çocuğunun buna ihtiyacı var."

"Doğru neyse o. Yapmadığım, kazanmadığım bir şeyin harcamanın manası yok. Parayı bulunca Mendy, Onuachu, Pepe gibi transferleri yapmaya devam edeceğim. Çok daha şey var ama bazı şeyleri konuşmak istemiyorum. Şu muydu yapmam gereken; Ertuğrul Doğan 100 milyon euro buldu, karşılıksız bu parayı soktu, 100 milyon euro'yu harcayıp efsane başkan olmak mı doğru. 'En büyük başkan bizim başkan', ben böyle başkan olmak istemiyorum. Kulübüme kalıcı bir ekonomi kazandırırsam, Trabzonspor akademisi kazandırırsam, Trabzonspor Koleji'ni yaptıktan sonra bu borçları sıfırlayıp şampiyon olmak istiyorum. Ben de tribünlerden geldim, 100'lerce deplasmana gittim. Yönetici olarak son 7 yılda her sıkıntıyı gördük. Daha da göreceğiz. Hiç problem yok. Hiçbir şeye eyvallahımız yok, hiçbir şeyi alttan almayız. Ancak, bunun doğru yöntem olduğunu düşünmüyorum. Kimse karşılıksız bulduğum parayı harcadım diye beni suçlayamazdı ama ben yüzde 10'unu harcadım sadece. Borçları ödedim. Ödenmezse ilerideki yıllarda Trabzonspor falsoya gidecekti. Ben bunu yapmadım. Yapmadığım için gayet iyi yaptım. İş dönüp geliyor saha sonuçlarına. Biz sezonu en kötü 3'üncü bitirmek, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Sakatlıklar düzelince, eksikler gelince, yeni transferler de eklenince daha iyi yerlere gideceğiz."