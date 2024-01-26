Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan: Takıma sahip çıkın!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Tek isteğimiz oyuncularımıza ve hocamıza sahip çıkmanız. Eksik günlerimizde onların yanında olun. Taraftarlarımızdan bunu rica ediyorum." ifadelerini kullandı. | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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