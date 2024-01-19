Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u ağırladı. Başkan Doğan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Murat Kurum için "Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Trabzonspor Kulübü Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğlur Doğan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Murat Kurum'a teşekkür etti ve kendisine başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'u ağırladık. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır."