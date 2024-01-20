Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.
Dev derbi! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde Abdullah Avcı ve Okan Buruk maç kadrosunu belirledi. İşte Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının muhtemel 11'leri... (TS spor haberi)(GS spor haberi)
Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.