Süper Lig devinden James Rodriguez bombası! Çok konuşulacak transfer
Bir zamanlar oynadığı oyunla ve yeteneğiyle Avrupa futboluna damga vuran yıldız futbolcu James Rodriuez, tekrardan kaldığı yerden devam etmek istiyor. 32 yaşındaki futbolcunun menajerleri aracılığıyla Süper Lig devine önerildiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Bir dönem oynadığı futbolla hafızalara kazınan yıldız futbolcu James Rodriguez son olarak temmuz ayında Brezilya ligi ekiplerinden Sao Paulo'ya transfer olmuştu.
Üst seviyede futbol oynayıp kariyerini Avrupa'da sonlandırmak isteyen Kolombiyalı yıldız, menajerler tarafından Süper Lig devine önerildi.
Sabah'ın haberine göre James Rodriguez ile ilgilenen takımın Trabzonspor olduğu iddia edildi. Şampiyon olduğu sezondaki günlerine dönmek isteyen ve Süper Lig'de yeniden şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, transferde kaliteli bir yabancı futbolcu arayışını sürdürüyor.
BAKASETAS'IN YERİNE JAMES RODRIGUEZ
Anastasios Bakasetas'ın, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer olması beklenirken, bordo-mavililere on numara mevkisinde oynayan James Rodriguez önerildi.
TRABZONSPOR KARARINI VERECEK
Futbolcunun menajeriyle masaya oturacak Trabzonspor yönetimi, şartları öğrendikten sonra son kararını verecek. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin, camiayı ayağa kaldıracak bir isim olan yıldız futbolcunun ekonomik olarak şartlarını araştırdığı ve masaya yatırdığı öğrenildi.