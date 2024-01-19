Bir zamanlar oynadığı oyunla ve yeteneğiyle Avrupa futboluna damga vuran yıldız futbolcu James Rodriuez, tekrardan kaldığı yerden devam etmek istiyor. 32 yaşındaki futbolcunun menajerleri aracılığıyla Süper Lig devine önerildiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Bir dönem oynadığı futbolla hafızalara kazınan yıldız futbolcu James Rodriguez son olarak temmuz ayında Brezilya ligi ekiplerinden Sao Paulo'ya transfer olmuştu.