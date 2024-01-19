Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile oynanan maç sonrasında Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili flaş açıklamalar yapmıştı.

Avcı, "Sebebimi bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok çeşitli sebeplerden dolayı antrenmanlarda yoklar. Nedenini bilmiyorum." ifadelerine yer vermişti.

FORTUNA SITTARD'A GİTMEK İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre, bordo-mavili ekipte kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün devre arasında takımdan ayrılmak için talepte bulunduğu aktarıldı. Genç oyuncunun Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan gelen teklifi değerlendirmek istediğini yönetime aktardığı bildirildi. Fakat bordo-mavili yönetimin teklifi yeterli bulmadğı ve Abdülkadir Ömür'ün gitmesine izin vermediği öğrenildi.