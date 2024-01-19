Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. İşte 21. haftanın diğer maçlarında düdük çalacak hakemler...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2024- 10:14 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024- 10:35
Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Abdulkadir Bitigen görev alacak.
21. haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:
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