Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve bordo-mavili ekipte başarlı bir performans ortaya koyan Abdülkadir Ömür'e Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor'da bazı taraftarın yoğun eleştirilerine maruz kalan genç oyuncu Abdülkadir Ömür, son maçlarda da sakatlığı gerekçesiyle oynatılmamıştı. Yıldız futbolcu Trabzonspor'la ayrılığın eşiğine geldi.

TALİPLERİ VAR

24 yaşındaki oyuncuya Fransa'dan ve İspanya'dan talipleri olduğu belirtlilirken, Trabzonspor yönetimini yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Şimdiye kadar en ciddi teklifin ise Fransa'dan bir takımın yaptığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 24 yaşındaki genç oyuncu Abdülkadir Ömür, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla beraber kiralanacak ve satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olacak.

Bordo-mavililer bir sontaki satıştan da yüzde 20 pay alacak. Ertuğrul Doğan ve yönetimi, teklifi yeterli bulmasına rağmen ayrılık fikrine sıcak bakıyor.

17 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu yıl Trabzonspor'da 17 resmi maça çıkan Ömür, bu karşılaşmalarda gol atamazken 6 asistlik katkıda bulundu.