Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de son 4 maçında galibiyeti bulunmayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup etmek istiyor. Son maçında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor ise deplasmanda galip gelmek istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında günün kapanış maçında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de son 4 maçında galibiyeti bulunmayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup etmek istiyor.

Son maçında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor ise deplasmanda galip gelmek istiyor.

Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Trabzonspor karşılaşması 6 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR 11'LER:

MKE Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan, Efkan, Morutan, Renaldo Cephas, Macheda

Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

ANKARAGÜCÜ'NDE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ forma giyemeyecek.

EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ YOK

MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe dışında eksik bulunmuyor.