Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'un flaş bir gelişme yaşanıyor. Fırtına'nın yıldız oyuncusuna İngiltere'den bir takım talip oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

Trabzonspor'un yıldızı Enis Bardhi'ye talip çıktı.

Yıldız oyuncuyu Erol Bulut'un teknik direktörlük görevini üstlendiği Cardiff City istiyor.

The72'den derlenen haberde, İngiliz ekibi Bardhi'yi yetenek seviyesini arttırmak için alacakları belirdildi.

Cardiff City'nin Bardhi için ısrarlı olduğu ve Trabzonspor ile temaslara başladığı ifade edildi.

Yıldız oyuncu bordo-mavili ekibe 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Makedonyalı futbolcu bu sezon Fırtına ile 16 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol 2 asist yaptı.

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