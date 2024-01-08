Türkiye'de resmi transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayacak. Trabzonspor yönetimi yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrılacak isimleri belirleyen Fırtına, yabancı kontenjanının açılmasının ardından takviyeler için harekete geçmeye hazırlanıyor. İlk etapta 8 numara ve stoper transferlerini düşünen Trabzonspor, sağ bek bölgesinde de alternatif arayışlarına yönelebilir. Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililerin radarında, Serie A'nın güçlü ekibi Roma'da forma giyen Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp var.

2017'DEN BU YANA ROMA'DA

Jens Stryger Larsen'in ayrılması durumunda bu transferin öne çıkabileceği ifade ediliyor. Danimarkalı sağ bek Larsen ile devre arasında yollarını ayırmayı planlayan Karadeniz devinin, Karsdorp için Roma kulübüyle pazarlık masasına oturması bekleniyor. 2017 yılından bu yana Roma'da top koşturan Karsdorp'un sözleşmesi 2025'te sona eriyor ve oyuncu devre arasında ayrılmak istiyor. Bu sezon Roma formasıyla 15 maça çıkan 1.84 boyundaki Hollandalı futbolcu, 1 asistlik performans sergiledi.

SON 4 MAÇTA YEDEK KALDI

Rick Karsdorp, Roma'da istediği kadar forma şansı bulamıyor. 18 maçta kadroya giren 28 yaşındaki savunmacı, bunların sadece 7'sinde ilk 11'de başlarken, 2'sinde ise sonradan oyuna dahil oldu. Toplamda 9 maçta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu özellikle son 4 maçta neredeyse yedek kulübesine hapsoldu..