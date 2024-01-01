Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yeni yıl mesajını paylaştı. Doğan, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yeni yıl mesajını paylaştı. Doğan, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Doğan, en güzel ve en büyük zaferlere yeniden kavuşacağımızı belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Trabzonsporlular,

Biz büyük ve güçlü bir aileyiz.

Bugüne kadar zorlukları birlikte göğüsledik, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

En güzel günlere ve tadı hala damağımızda olan en büyük zaferlere yine birlikte kavuşacağız.

Yeni yılda, hepimizi, herkes tarafından imrenilen Trabzonspor ruhuna taşıyabilmek için her alanda kenetlenen, hiçbir zaman pes etmeyen, hayallerinin peşinden kararlılıkla giden gerçek bir birlikteliğe davet ediyorum.

Siz değerli Trabzonspor sevdalılarına sağlıklı, huzurlu ve zaferlerle dolu gelecek diliyorum.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun!"