Günün transfer bombası! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldıza talip oldu

Günün transfer bombası! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldıza talip oldu

Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında kadrolarını güçlendirmek isteyen 3 takımın, transferde karşı karşıya geldikleri öğrenildi. 3 büyük kulübün ara transfer dönemi için aynı yıldıza talip oldukları açıklandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)