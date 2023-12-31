Günün transfer bombası! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor aynı yıldıza talip oldu
Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ocak ayında kadrolarını güçlendirmek isteyen 3 takımın, transferde karşı karşıya geldikleri öğrenildi. 3 büyük kulübün ara transfer dönemi için aynı yıldıza talip oldukları açıklandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 31.12.2023- 12:57