TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da kanat sıkıntısı! Sezonun ikinci yarısında...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Rams Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da kanat sıkıntısı yaşanıyor. Mısırlı yıldız futbolcu Mahmoud Trezeguet'in Afrika Kupası için Mısır'dan davet almasının ardından bordo-mavililere Nicolas Pepe'den de kötü haber geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2023- 18:39 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023- 18:44