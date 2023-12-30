Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında kanat rotasyonunda büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Mısırlı yıldız Trezeguet'in Afrika Kupası'na gidecek olmasının ardından, bordo-mavililer sezon başında kadroya katılan Nicolas Pepe'den gelen haberle sarsıldı.
Fildişili yıldız oyuncu 60 kişilik aday kadrodan milli takıma davet edildi. Böylelikle Nicolas Pepe de Afrika Kupası'nda boy gösterecek.
Trezegeuet ve Pepe'nin yanı sıra Mislav Orsic'in de uzun süren sakatlığından sonra mart ayında sahalara dönecek olmasının ardından takımda tek kanat oyuncusu Edin Visca kaldı.
AVCI ÇÖZÜMÜ FOUNTAS'DA BULDU
Takvim'in haberine göre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu geçiş döneminde kanatta Yunan futbolcu Fountas'ı kullanacak.