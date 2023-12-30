Beşiktaş ve Trabzonspor'un dev transfer yarışı! Premier Lig'den geliyor

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Trabzonspor'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Ligin ilk yarısında zirve yarışının uzağında kalan iki ekip, ocak ayında önemli futbolcuları transfer etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda transfer harekatını sürdüren devlerin, o yıldız için karşı karşıya geldiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2023- 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023- 10:31