Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Umut Bozok'un talipleri artmaya devam ediyor. Golcü futbolcuyu Konya'dan sonra Gaziantep da kadrosuna katmayı hedefliyor. Bozok'u kiralamak isteyen Gaziantep'in oyuncuyla temaslara başladığı belirtildi. Bu sezon 4 maçta oynayan ve skor üretemeyen 27 yaşındaki futbolcunun Fransa'dan da görüştüğü kulüpler olduğu gelen haberler arasında.
TRABZONSPOR HABERLERİ | Umut Bozok'un talipleri artıyor! Süper Lig'den...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ayrılması beklenen Umut Bozok'un talipleri her geçen gün artıyor. 27 yaşındaki oyuncuya Süper Lig kulüplerinden sürpriz takımlar talip olurken, Fransa'dan da oyuncuya ilgiler sürüyor. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 30.12.2023- 06:40