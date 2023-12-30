Bordo mavili scout ekibinin canlı izlediği Polonyalı orta saha Bartosz Slisz, "Trabzonspor beni istedi ama o zaman doğru olmadığını düşünmüştüm" açıklamasını yaparak teklifi reddettiğini duyurmuştu. Legia Varşova kulübünün sözleşme uzatmadığı için satma kararı aldığı 24 yaşındaki futbolcuya Atalanta ve Lecce takımları talip oldu. Ama Polonya basınındaki iddiaya göre Trabzonspor da 1.79 boyundaki yıldızı kadrosuna katmak için bir hamle daha yapacak. Karadeniz devi, genç yıldızı EURO 2024 elemelerinde 1-1 biten Polonya-Çekya maçında canlı olarak izlemişti.

CANLI OLARAK İZLENMİŞTİ

Fotomaç'ın göre; 90 dakika sahada kalan ve 71 kez topla buluşup % 77 pas isabeti sağlayan Slisz, girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı, 4 hava topunun da üçünü almıştı. Scout ekibi de futbolcu hakkında olumlu rapor vermişti. Orta sahada Elneny'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Trabzonspor'un kurmaylarının Slisz'in menajeri ile bir görüşme yapması ve şartlarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Karadeniz devi, devre arası döneminde bir stoper ve bir de orta saha futbolcusu transfer etmeyi planlıyor. Öncelikler bu iki bölgeye verilmiş durumda