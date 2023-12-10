Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Rakibimiz, değişik formasyonları deneyen bir hoca. Bunların hepsini analizde gösterdik ve çalıştık, buna hazırlıklıyız. Herkes kazanmak istiyor. Umarım, çalıştıklarımızı karşılığını alırız. 6 lig maçına çıktık Trabzonspor'da. Geçen hafta kaybettik, umarım o maçın telafisi olur.

Trabzonspor kazanmaya odaklı bir oyun oynar. İyi hazırlandık. Kafamızdaki plan doğru gibi gözüküyor. Bundan sonra oyuncuların ayağına bakacak. Umarım karşılığını alırız.

Ligin ilk iki sırası ayrılmış durumda. Gerçekçi olmak gerekirse hedefi Avrupa kupalarına gidebilmek ve Türkiye Kupası olarak koymalıyız.