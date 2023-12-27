Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a transfer olduğu günden beri performansıyla tüm dikkatleri üzerine geçen Paul Onuachu'ta Premier Lig'den 4 talip birden çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Sezon başında Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu, Trabzonspor'da kendini buldu. Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavili formayla çıktığı 13 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı veren 2.01'lik forveti İngiliz ekipleri Brentford, West Ham, Burnley ve Fulham'ın gündemine aldığı belirtildi. Southampton'da gol atamayan 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonu kariyeriyle ilgili nasıl bir karar vereceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Başkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde "Onuachu'yu bonservisi ile almamız mümkün değil. Yine kiralama olabilir. Oyuncu ile de görüşüyoruz" demişti.

Ligin 17 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 12 futbolcu fileleri sarstı. Onuachu 8 golle zirvede. Bakasetas ve Trezeguet 4'er, Pepe, Visca, Enis ve Bardhi 2'şer, Denswil, Benkovic, Göktan, Berat ve Mendy de 1'er gol attı. Alanyaspor maçında ise Aliti topu kendi kalesine gönderdi