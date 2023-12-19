Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber çıkış yakalayan Karadeniz ekibi Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 ile geçmişti. Bordo-mavililer, İstanbul ekibini deplasmanda mağlup edip çıkışını devam ettirmek istiyor. Son sırada bulunan İstanbulspor ise oynadığı son 7 maçında 1 galibiyet almıştı. Hakan Yakın'ın öğrencileri evinde güçlü rakibi mağlup edip kötü gidişe dur demek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki açılış maçında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber çıkış yakalayan Karadeniz ekibi Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 ile geçmişti. Bordo-mavililer, İstanbul ekibini deplasmanda mağlup edip çıkışını devam ettirmek istiyor.

Son sırada bulunan İstanbulspor ise oynadığı son 7 maçında 1 galibiyet almıştı.

Hakan Yakın'ın öğrencileri evinde güçlü rakibi mağlup edip kötü gidişe dur demek istiyor.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 19 Aralık Salı günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu

DAVID JENSEN İLE SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Sarı-siyahlı kulüp, kaleci David Jensen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

ABDULLAH AVCI DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Trabzonspor'da ligin 9. haftasında Nenad Bjelica'nın yerine göreve gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3'ü deplasmanda oynanırken bordo-mavililer bu müsabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı. Deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzon ekibi, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.