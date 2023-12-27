Bordo-mavililer ara transfer döneminde stoper ve orta sahaya mutlaka takviye yapacak. Yabancı kontenjanının boşaltılması durumunda sağ bek, kanat ve forvet bölgelerine de oyuncu bakılıyor. Stoper konusunda ise sürpriz bir isim radara girdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ocak ayında yapılması muhtemel takviyelerle ilgili konuştu. Tecrübeli hoca, "Kısa ve orta vadede birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Devre arası transferleri zordur. Trabzonspor'un menfaatleri burada önemli. Ona göre hareket edeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Olmazsa da yine en iyisini yapmak için, gelişmek ve sonuç almak için sahada elimizden geleni ortaya koyacağız. Trabzonspor'un olduğu yerde kazanma duygusu vardır" ifadelerini kullandı.

BELHANDA DEFTERİ AÇILMADAN KAPANDI

Adana Demirspor'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen Belhanda konusunda karar verildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Faslı oyuncuya sıcak bakmadığı, yönetimin de bu transferi doğru bulmadığı öğrenildi. Böylelikle Belhanda konusu Trabzonspor için açılmadan kapanmış oldu. Fırtına, ocak ayında orta sahaya nokta atışı denebilecek net bir takviye yapmayı planlıyor.

ERIC BAILLY'E KANCA

Trabzonspor'da stoper konusunda sürpriz bir isim radara girdi: Eric Bailly... Beşiktaş'ın sezon başında Manchester United'tan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Af kararı çıksa dahi Beşiktaş'ta devam etmeyeceği konuşulan Bailly için Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın olumlu görüş belirttiği ve Fildişili oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Ancak bu transferde Bailly'nin isteyeceği maaş ve kontrat süresi belirleyici nokta olacak.

BONSERVİS SORUNU YOK

Beşiktaş'ın, kalan alacaklarının ödenmesi halinde Bailly'yi serbest bırakmaya hazır olduğu belirtilirken; geçtiğimiz günlerde tecrübeli stoperin adı Villarreal'le de anılmıştı. Beşiktaş ile sezon başında 2 milyon 250 bin Euro maaş karşılığında anlaştığı belirtilen Bailly için Trabzonspor cephesi nabız yokluyor.