Devre arasında büyük bir yapılanmaya gidecek Trabzonspor'da, yeni sözleşme imzalamayan Anastasios Bakasetas için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in Yunan oyuncuyu istediği yazıldı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlanamayan Anastasios Bakasetas için transfer iddiaları sürüyor. Takvim'in haberine göre; Bakasetas'ın ismi, Fatih Terim'in başına geçtiği Panathinaikos ile ciddi şekilde anılmaya başlandı. Yunanistan'dan Sportime, Pana'nın yeni teknik direktörü Terim'in yıldız isme onay verdiğini, Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonservis ödeneceğini duyurdu. Ayrıca 2 milyon Euro yıllık kazanacağı belirtilen Bakasetas için, "Bakasetas en çok kazanan oyuncu olacak. Ona altın halı hazırlanıyor" denildi. 30 yaşındaki Bakasetas Trabzonspor formasıyla toplam 119 karşılaşmaya çıkarken, 33 gol attı ve 23 de asist kaydetti.