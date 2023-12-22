Yukatel Adana Demirspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrılmıştı. Sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan yıldız futbolcu Younes Belhanda'nın ise takımdan ayrılması beklenirken Süper Lig devinin oyuncuya talip olduğu belirtildi. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'de son 6 maçından galibiyet çıkaramayan ve 14 gün önce teknik direktör Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler'de işler istenildiği gibi gitmiyor. Alınan kötü sonuçların ardından Adana Demirspor taraftarının futbolcuları eleştirmesi gündem olmuştu. Başkan Murat Sancak ise 4 gün önce son zamanlarda yoğun eleştiri alan futbolcularıyla ilgili bir paylaşım yapmıştı.

Belhanda, Ndiaye ve Emre Akbaba'yı koruyan Murat Sancak, "Belhanda da Badou da Emre Akbaba da adam gibi adamlardır. Herkes kendi takımına baksın" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLECEK

Fakat yaşanan gelişmelerin ardından Yukatel Adana Demirspor radikal bir karar almak üzere. Mavi Şimşekler'de Younes Belhanda ve Badou Ndiaye ile yollar ayrılma aşamasında. Yukatel Adana Demirspor'un önümüzdeki günlerde iki futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerinin feshetmesi bekleniyor.

SÜPER LİG EKİBİNDEN BELHANDA BOMASI

Fanatik'in haberine göre ara tranfser döneminde kadrosunu genişletmek isteyen Trabzonspor gündemine Belhanda'yı aldı. Devre arasında Yukatel Adana Demirspor'dan ayrılması beklenen 33 yaşındaki oyuncu menajerler tarafından Trabzonspor'a teklif edildi.

ABDULLAH AVCI İSTİYOR

Bordo-mavili yönetim, Younes Belhanda'nın transferi konusunda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre reaksiyon alacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Belhanda 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.