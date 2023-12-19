Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor'un konuğu oldu.

Karşılaşma İstanbulspor Başkanı Faruk Ecmel Sarıalioğlu'nun takımını sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalarda bulundu.

AVCI'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

"FUTBOL ADINA ÜZÜCÜ"

"Bugün oyuna giremeyeceğiz. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra futbol federasyonunun vereceği karar. Geçenlerde de söyledim, futbolun içindeki olaylarla ilgili, oyunun içi ile ilgili kafa yordum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok.

"TFF BİR KARAR VERECEK"

"Üzücü bir gün. Bunun içinde bulundum. TFF bir karar verecek. Ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım. Sadece üzüntülüyüm. Bundan sonraki kararı bekleyeceğiz"