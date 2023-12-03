Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor evinde Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Bakasetas hakkında konuştu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Bugün Dünya Engelliler Günü. Sadece bugünlerde hatırlamamak gerekir. Recep Hoca ile 11 sene beraberdik. Çok iyi bir insan. Bir organizasyon hocası. 5 maçtır onlar da biz de kaybetmiyoruz. Bir organizasyon yapıyoruz, aynı zamanda oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için maç kazanmamız gerekiyor. 5 maçın hepsini kazanabilirdik, bu benim düşüncelerimi değiştirmezdi.

Kayserispor'a karşı nasıl baskı yaparız, nasıl hücum ederiz her şeyimiz zihnimizde hazır. Buradaki bütün oyuncuları yavaş yavaş görebilmek istiyoruz. Recep Hoca'ya bugün hariç kalan maçlarında başarılar diliyorum.

Ne kadro çıkarırsak çıkaralım, kulüpteki çalışan bile belki bunu sorguluyordur. Bakasetas kulübe çok katkı sağlamış oyuncu, bugünle değerlendirmiyoruz. Bir şeyler denemeye çalışıyoruz. Baka'nın büyük oyunculuğunu tartışmıyorum bile.