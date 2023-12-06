Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bir kupa varsa ortada Trabzonspor her zaman taliptir. Trabzon, bu kupayı 9 kez kazanmış bir şehirdir.

Oyun organizasyonundan bahsediyoruz, bunu geliştirmek için çok çalışacaksınız. Bir şeyleri geliştirmen için kaliteyi de geliştirmen gerekiyor. Bu işler Playstation değil. Çok eksiklerimiz var. Ulaşılabilir hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Devre arasına itibariyle oyuncu kalitesi olarak üzerine koymamız gerekiyor. Ben bu şehrin nasıl bir oyun istediğini bilen ve gerçekleştiren bir teknik direktörüm. Bugün kazandık, bir pansuman kupada devam edebilmek. Şimdi Gaziantep maçına döneceğiz. En iyi şekilde hazırlanacağız.

Enis Destan, 2 sene önce ben buradayken potansiyel oyunculardan biriydi. Maç oynaması gelişimine katkı sağlıyor. Takıma yardımcı oluyor. Biz de onu bu şekilde ödüllendiriyoruz. Bugün ilk defa Umut süre aldı. Şehir herkesi bir anda görmek istiyor ama öyle olmuyor. Doğru zamanda kullanmak istiyoruz.