Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.11.2023- 14:06