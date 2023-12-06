Daha önce Almanya ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgilendiği Bakasetas için eski takımı AEK'nın da devrede olduğu iddia ediliyor. Takvim'in haberine göre; Trabzonspor, ara transferde iyi bir teklif gelirse Yunan yıldızı satmayı planlıyor. Aksi takdirde oyuncu sezon sonunda bedelsiz şekilde ayrılacak. Yönetim, Bakasetas' ı para kazandırmadan göndermek istemiyor. 2020-2021 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan transfer edilen Bakasetas, Bordo-Mavili formayla çıktığı 115 resmi karşılaşmada 31 gol atarken, 22 de asist yaptı.

YOLCULAR BELLİ OLUYOR

Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da devre arası gönderilecek oyuncular belli oldu. Trabzonspor Yönetimi; Enis Bardhi, Denswil, Kourbelis, Fountas ve Larsen ile yolları ayıracak. Bu isimlere gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Enis Bardhi'yi Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Alman ekibi Union Berlin istiyor.