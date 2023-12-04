Her yeni takımına eski çalıştığı oyuncuları transfer etmesiyle tanınan Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'a devasa bir kıyak yapacağı iddia edildi.
ALMANLAR TRABZONSPOR'UN KAPISINI ÇALDI
Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre, Bundesliga takımlarından Union Berlin'in başına geçen Hırvat teknik adam Enis Bardhi'yi istedi. Alman ekibi de Makedon oyuncu için Trabzonspor'la temas kurdu.
BJELICA'NIN GÖZDE OYUNCUSU
Bardhi, Bjelica'nın Trabzonspor başında yer aldığı 16 maçın tamamında forma giyen tek oyuncu. Hırvat teknik adam 3 gol ve 2 asistle oynayan Bardhi'yi, sağ açık, sol açık, 10 numara ve 8 numara gibi değişik mevkilerde kullandı.
ABDULLAH AVCI'NIN GÖZÜNE GİREMEDİ
Abdullah Avcı ise Bardhi'yi son 3 hafta 2 kez kulübeden hic çıkarmadı. Sivasspor maçında son 15 dakikada oyuna aldı.
Bardhi geçen sezon Bakasetas'a alternatif olarak Levante'den 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek getirilmişti.