Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonra Union Berlin'in başına geçen Nenad Bjelica, Fırtına'nın yıldız ismini istedi. Abdullah Avcı'nın gözüne giremeyen futbolcu için Alman ekibi, Karadeniz devi ile temasa geçti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Her yeni takımına eski çalıştığı oyuncuları transfer etmesiyle tanınan Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'a devasa bir kıyak yapacağı iddia edildi.

ALMANLAR TRABZONSPOR'UN KAPISINI ÇALDI

Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre, Bundesliga takımlarından Union Berlin'in başına geçen Hırvat teknik adam Enis Bardhi'yi istedi. Alman ekibi de Makedon oyuncu için Trabzonspor'la temas kurdu.

BJELICA'NIN GÖZDE OYUNCUSU

Bardhi, Bjelica'nın Trabzonspor başında yer aldığı 16 maçın tamamında forma giyen tek oyuncu. Hırvat teknik adam 3 gol ve 2 asistle oynayan Bardhi'yi, sağ açık, sol açık, 10 numara ve 8 numara gibi değişik mevkilerde kullandı.

ABDULLAH AVCI'NIN GÖZÜNE GİREMEDİ

Abdullah Avcı ise Bardhi'yi son 3 hafta 2 kez kulübeden hic çıkarmadı. Sivasspor maçında son 15 dakikada oyuna aldı.

Bardhi geçen sezon Bakasetas'a alternatif olarak Levante'den 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek getirilmişti.