Trabzonspor'a yıldız isimden kötü haber! Sakatlığı...

Çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Nicolas Pepe'den kötü haber geldi. Bordo-mavili ekip, yıldız ismin sakatlığı sebebiyle 2 hafta sahalarda uzak kalacağını açıkladı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN PEPE AÇIKLAMASI:

Futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.