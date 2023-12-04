REHA KAPSAL – NE OYNUYORUZ!
Trabzonspor'un Kayserispor mağlubiyetini değerlendirirken öncelikle Abdullah Avcı ile beraber oynadığı 5 maçlık performansını irdelemek daha doğru olacaktır. Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyette oradaki oyun kadar, futbolcuların kendilerini hazırlaması, reaksiyonları en üst seviyedeydi. Diğer 4 maçta da Trabzonspor'da oyun dengesi hiçbir zaman oluşmadı. Galip gelebilir, berabere kalabilir veya mağlup olabilirdi. Buna zaten bordo-mavililerin oynadığı standardı olmayan oyunun net göstergesi diyebiliriz. Kayseri yenilgisinin bu yüzden çok şaşırtıcı olmaması gerekir. Bordo-mavililer top ayaklarındayken hücum edemiyorlar. Çok hücum oyuncusuyla maça başlamak, çok gol atmak, pozisyona girmek demek mi günümüz futbolunda!