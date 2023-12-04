TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a müjde! Arsenal'in yıldızı ocakta ayrılıyor

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmaları sürdüren Süper Lig ekipleri için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Arsenal'in yıldız isimle ocak ayında yollarını ayıracağını ifade etti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor oyuncu ile yakından ilgileniyordu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)