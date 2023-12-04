Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sosyal medya hesapları üzerinden depremden etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
İŞTE YAPILAN PAYLAŞIMLAR:
Merkez üssü Gemlik Körfezi olan depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 4, 2023
İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 4, 2023
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2023
Geçmiş olsun! Kandilli Rasathanesi'ne göre merkez üssü Mudanya olan 5,1 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) December 4, 2023