Sezon başında Fenerbahçe'den Arda Güler'i kadrosuna katan Real Madrid, Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye'den Real Madrid'e bir transfer daha! İspanyolların bu seferki adresi Trabzonspor
Sezon başında Arda Güler'i Fenerbahçe'den kadrosuna katan Real Madrid, Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İspanyol devi bu sefer de Trabzonsporlu genç oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Defensa Central'da yer alan habere göre; Real Madrid, Trabzonspor'un 17 yaşındaki kalecisi Onuralp Çevikkan'ı gündeme aldı.
Madrid scout ekibinin Onuralp için harika raporlar sunduğu ve İspanyol devinin kısa süre içinde bordo mavili takımın kapısını çalabileceği ifade edildi.