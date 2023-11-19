Türkiye'den Real Madrid'e bir transfer daha! İspanyolların bu seferki adresi Trabzonspor

Türkiye'den Real Madrid'e bir transfer daha! İspanyolların bu seferki adresi Trabzonspor

Sezon başında Arda Güler'i Fenerbahçe'den kadrosuna katan Real Madrid, Türkiye'den bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. İspanyol devi bu sefer de Trabzonsporlu genç oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2023- 18:50