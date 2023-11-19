Trabzonspor'da Bakasetas gelişmesi!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un bir süredir sözleşme uzatma konusunda görüşme gerçekleştirdiği Bakasetas için flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2023- 10:37