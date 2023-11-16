Trabzonspor'da yönetimden flaş bir hamle geldi. Bordo-mavililer, takıma katıldığından bu yana ekstra bir performans sergileyen Paul Onuachu için düğmeye bastı. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Karadeniz devi, yaz döneminin büyük bölümünde Bruno Petkovic'i transfer etmek istemişti. Hırvat golcü gelmek istese de kulübü Dinamo Zagreb bir türlü ikna edilemeyince Paul Onuachu, satın alma opsiyonu olmadan bir yıllığına kiralanmıştı. Başkan Ertuğrul Doğan, "Onuachu için Southampton 15 milyon euro üzeri opsiyon koymak istedi" diyerek 2.01 boyundaki golcünün bonservis bedelini açıklamıştı. Bu nedenle Onuachu'nun sözleşmesine bu opsiyonu ekletmeyen yönetim devre arası için 29 yaşındaki santrfor için İngiliz ekibi ile bir görüşme yapacak. Bu kez anlaşmaya opsiyon maddesi dahil edilmek isteniyor.

SÖRLOTH, COURNELIUS VE ONUACHU

Fotomaç'ta yer alan haberde rakamı düşük seviyelere çekmeye çalışacak yönetim, Onuachu'nun da kalma yönünde bir tavır sergilemesini bekliyor. Nijeryalı yıldız bu sezon 625 dakika sahada kaldı ve 6 gol, 1 asistlik performans sergilemeyerek mest etti. Özellikle Konyaspor'a akrep vuruşu ile attığı gol Puskas ödülü bile alabilir. Tecrübeli oyuncu bu dönem milli takımdan davet almadı ama performansı İngiliz basınında da dikkat çekmeye başladı. Daha önce kariyerlerinde düşüş yaşayan Sörloth ve Cournelius'un ardından Onuachu'nun da Trabzonspor'da çıkış yakalamasına ayrıca vurgu yapıldı.

ÜSTÜN PERFORMANS

Yaz transfer döneminin son günlerinde kiralanan Onuachu, ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynamıştı. 3-0'lık zaferde kilit rolü bulunan ve fileleri havalandıran Nijeryalı forvet, attığı golün yanı sıra performansıyla da fark yaratmıştı. Onuachu, Trabzonspor'daki ikinci büyük maçında da şovunu yaptı. Fenerbahçe deplasmanında rakip savunmayı adeta darmadağın eden 2.01'lik santrfor aynı zamanda derbinin kilidini açan golü kaydetti. 3. golde de pay sahibiydi. Konya maçında da müthiş bir gol attı. Bordo-mavili formayla çıktığı 8 lig maçında 6 golü bulunan Onuachu'nun 1 de asisti var.

SON GOLLERİNİ SERAİNG'E ATMIŞTI

Son gollerini 29 Ocak 2023 tarihinde Belçika'nın Genk takımında forma giydiği dönemde Seraing ağlarını 2 kez sarsarak kaydeden Onuachu, Southampton'da ise fileleri sarsmayı başaramamıştı. Danimarka ekibi Midtjylland'da çıktığı 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynayan başarılı futbolcu, Genk kariyerinde ise 134 müsabakada 85 kez fileleri sarmış ve 10 asistlik performans ortaya koydu.

SOUTHAMPTON'I BOŞ GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Southampton takımının formasıyla 16 maçta gol atamayan Onuachu, Trabzonspor'da 6 gol ve 1 asistlik performansı ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. 2.01'lik yıldız, daha önce Belçika'da gol krallığı sevinci yaşamıştı.