Trabzonspor'da son 4 karşılaşmada toplanan 10 puan moralleri yerine getirdi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte takımdaki havada resmen değişti. Trabzonspor kalan haftalarda da maksimum puanı toplayıp devre arasında nokta atışı transferler yapmak istiyor. Buna göre listede dünya yıldızı var. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Fırtına yaz transfer döneminde de gündeme gelen fakat transferi gerçekleşmeyen İspanyol maestro Thiago Alcantara için yeniden düğmeye bastı.

Liverpool'da bu sezon hiç süre alamayan ve gözden çıkarılan 32 yaşındaki tecrübeli yıldızın menajeriyle görüşmelere başlanırken deneyimli oyuncunun da bu ilgiye sıcak baktığı öğrenildi.

KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR!

Thiago Alcantara kariyerinde Barcelona, Bayern Münih gibi dünya devlerinin formasını terletmesinin ardından Liverpool'a transfer olmuştu.

Yıldız isim 46 kez ise İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu on numara ve ön libero olarak sahada görev alabiliyor.