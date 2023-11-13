Trabzonspor'da hedef ligin ilk yarısının sonuna kadar oynanacak 7 karşılaşmada zirveye yaklaşmak. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı oyuncularına hem taktik hem de mental anlamda yüklemeler yapmaya devam ediyor. İşte son gelişmeler... TS SPOR HABERLERİ...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yakalanan çıkış umutları artırdı. Avcı sonrası 4 büyük kulüp arasında hiç yenilmeyen tek takım olan Trabzonspor, zirve ile puan farkını eritti. Bordo-mavili taraftarlar da yakalanan bu çıkışın devre arasına kadar devam etmesi ve ara döneme Trabzonspor'un şampiyonluk yarışı içerisinde girmesini istiyor. Bu konuda birçok paylaşım yapan taraftarlar, "4 hafta önce 4'üncülük iyi diyorduk, şimdi puan hesabı yapıyoruz", "Yeniden bu heyecanı yaşamayı özlemişiz", "Zirvenin rengini biz belirleriz" gibi ifadeler kullanıyor.

1Fotomaç'ta yer alan haberde 12 haftalık periyotta derbilerini oynayan Trabzonspor'u lige dönüşte daha rahat bir fikstür bekliyor. Fırtına 27 Kasım'da Sivas'la deplasmanda karşılaşacak, ardından evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Sonrasında sırasıyla Gaziantep FK (D), Samsunspor ve İstanbulspor (D) maçları var.

11 İSME MİLLİ DAVET

Fırtına'da 11 oyuncu milli davet aldı. Uğurcan Çakır, Berat Özdemir, Eren Elmalı ve Abdülkadir Ömür, ayyıldızlı kafileye çağrıldı. Denswil Surinam, Kourbelis, Bakasetas ve Fountans Yunanistan, Bardhi Kuzey Makedonya, Trezeguet Mısır Milli Takımı'na gidecek. 20 yaşındaki Bakic, Karadağ U21 Milli Takımı'ndan davet alırken; Mehmet Can Aydın ise Ümit Milli Takımımızın kadrosundan çıkarıldı.